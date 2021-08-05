Kahraman köylüye ’traktör’ sözü

Denizli'nin Buldan İlçesi'nde çıkan orman yangınında gözünü kırpmadan traktörünü alevlerin ortasına sürüp yardım bekleyen itfaiyecilere su ulaştıran ve son anda traktöründen atlayarak kurtulan Süleyman Köylüoğlu'nu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan evinde ziyaret etti. Küle dönenen traktörü gören Başkan Zolan, "O cesaretin ve kahramanlığının karşısında bir traktörün lafı olmaz. Sözüm söz. En kısa zamanda traktörüne kavuşacaksın." dedi.

TRAKTÖRÜNÜ ALEVLERİN İÇİNE SÜRDÜ

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'nde önceki gün belirlenemeyen bir çıkan yangında kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerine destek olmak isteyen Süleyman Köylüoğlu tankerine su doldurarak traktörüyle olay yerine koşmuştu. Bir grup itfaiyecinin yangınlar arasında susuz kaldığını gören Kölüoğlu gözünü bile kırpmadan traktörünü alevlerin içine sürmüş ve bir faciayı önlemişti.

SON ANDA KURTULDU

İtfaiye ekiplerine su dolu tankeri ulaştıran ve ekibi olay yerinden uzaklaştıran Köylüoğlu, bir anda alevlerin arasında kalmış, traktörden son anda atlayarak canını kurtarmıştı. Ancak krediyle aldığı traktörü demir yığınına dönmüştü. Kol ve sırtında ağır yanıklar oluşan Köylüoğlu, hastanede tedavi altına alınmıştı.

"BİR TRAKTÖRÜN LAFI OLMAZ"

Tedavisinin ardından yine yangın sahasına koşan Köylüoğlu, "Alevler bir anda traktörü sardı. Kollarımın eridiğini hissettim. Atlamasaydım belki de ölürdüm. Ciğerlerimiz yanarken, bir traktörün lafı olmaz. Devletimize feda olsun." demişti.

BAŞKAN ZİYARET ETTİ

Köylüoğlu'nun yangındaki cesaretini öğrenen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, durumu kayıtsız kalmadı. Köylüoğlu'nu evinde ziyaret eden Başkan Zolan, aileye geçmiş olsun dileklerinde de bulunurken Süleyman Köylüoğlu'nu cesaretinden dolayı kutladı.

Köylüoğlu'na "Senin kahramanlığının ve cesaretinin bedeli asla ödenmez" diyen Başkan Zolan, "Sen bu ülkenin ciğerleri yanmasın diye gözünü kırmadan kendini ve traktöre ateşe sürdün. Zaman değişir ama bu ülkenin nene hatunları da Seyit Onbaşıları da değişmez. Onlar Kurtuluş Savaşı'nda da Çanakkale Zaferi'nde de hep ön saftalardı. Zaman çok değişti ama şimdi ve bir Süleyman çıktı. Gözünü kırpmadan kendisini ateşe attı. Senden Allah razı olsun." dedi.

TRAKTÖR SÖZÜ VERDİ

Köylüoğlu'nun yangında küle dönenen traktörünün yenileceğinin müjdesini veren Başkan Zolan "Sen bu ülke için dişinden tırnağından arttırdığın parayla satın aldığın traktörünü feda ettin. Şimdi sıra bizde. Sözüm söz. En kısa sürede yeni bir traktöre kavuşacaksın." diye konuştu.