Kayseri’de FETÖ’nün polis eşlerinden sorumlu mahrem imamlarına operasyon

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmalar kapsamında, FETÖ'nün polis eşlerinden sorumlu mahrem imamları oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

4 KADIN ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Kentteki çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda, öğretmen ve farklı meslek gruplarından 4 kadın zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 3 kişi ise ev hapsine çarptırıldı.