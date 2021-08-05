Kemerburgaz’da atlı denetim

Eyüpsultan sınırlarında bulunan ormanlık alanlarda denetimler devam ediyor. Bu denetim kapsamında, Kurt Kemeri piknik alanında emniyet, jandarma, itfaiye, Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, arama kurtarma ekipleri, atlı polisler ve drone eşliğinde denetim gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Belediyesi Türkiye'de yaşanan yangınlar nedeniyle her ihtimale karşı denetimlerini başlattı. Eyüpsultan Kurt Kemeri piknik alanında gerçekleştirilen denetlemelerde atlı polisler ormanı gezdi. Görülemeyecek olan tehlikelere karşı ise drone ile tüm orman izlendi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in de katıldığı denetlemede ayrıca her türlü yangın olasılığına karşı tatbikat da yapıldı. Başkan Köken, "İlçemizin sınırlarının bir bölümü ormanlarla kaplı. Haliyle bu riskli alanda bizim baştan tedbirli olmamız lazımdı. Türkiye'de bu yangınlar çıktığından beri sıkı çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

"HASSAS GÜNLERDE ORMANA GİDİP PİKNİK YAPMAYIN"

Orman yangınları nedeniyle plastiklerin artık yasaklandığını belirten Başkan Deniz Köken, vatandaşları ormana gidip piknik yapmaması gerektiği konusunda uyardı. Köken, "Biz, 24 saat boyunca jandarma, emniyet, itfaiye ve Eyüpsultan Belediyesi ekipleriyle tetikteyiz. Yangınları önlemek için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bütün bunların hepsi vatandaşımızın can ve mal güvenliği korumak için. Bu yasaklar da bu yüzden" dedi.

İSTANBUL'DA OKSİJEN ALINABİLECEK TEK YER ORMANLAR

Köken, "Buralarda bir sıkıntı olduğunda başımıza neler gelebileceğini düşünemiyorum. O yüzden insanların güneşin çok aşırı derecede kavurduğu sıcak günlerin devam ettiği bu dönemde piknik yapmaktan uzak durmasını, camlarından dışarıya herhangi bir çöp, sigara izmariti atmamalarını rica ediyoruz. Ne kadar duyarlı olursak o kadar çabuk huzura erebiliriz. Çünkü İstanbul'da oksijen alabileceğimiz tek yer ormanlar onuda yakarak yoketmeyelim"

"YANGINA KARŞI TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Yangın durumuna karşı tüm ekiplerin 24 saat tetikte olduğunu ifade eden Köken, "Biz de tankerlerimizle burada nöbet tutuyoruz. İtfaiyelerimiz hazır. Emniyetimiz drone ile duman sensörlerini de takip ederek herhangi aksaklık olup olmadığını da buradan göreceğiz. Hatta birkaç gün içinde de birtakım tatbikat çalışmaları yapacağız" açıklamasını yaptı.

Manavgat'a yardım için araç gönderdiklerini de belirten Başkan Köken, gönderilen araçlarda 500 kilo köpek maması da olduğunu Bu yangınların nelere mal olduğunu herkesin gördüğünü O yüzden İstanbul'daki can damarlarımızı baştan korumamız gerektiğini söyledi.