Kimlik yenileme son tarih ne zaman? Kimlik yenileme işlemi ne zaman bitecek?

Bir süre önce başlatılan uygulama ile birlikte yeni kimlik kartlarına geçmiş yapıldı. Eski kimliklerden yenilerine geçtiğimizden beri de vatandaşlar eski kimlik kartlarını ne zamana kadar kullanabileceklerini merak etmektedirler. İşte konu hakkında detaylar…

KİMLİK YENİLEME SON TARİH

Kimlik hayatımız için oldukça önemli bir eşyadır. Yeni kimlikler kullanılmaya başlandığından itibaren vatandaşlar eski kimliklerini yenisi ile değiştirmektedir. Eski kimliklerin yenisi ile değişmesi için de belirlenmiş olan bir tarih bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre eski kimlikleri yenisi ile değiştirmek için belirlenen son gün 31 Aralık 2023 tarihidir. Eski kimlikleri yenisi ise değiştirme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam etmektedir. Fakat 31 Aralık 2023 tarihinden sonra kimlik yenileme işlemi yapılmayacaktır.

KİMLİK YENİLEME İÇİN NE GEREKİYOR?

Eski kimliklerini yenisi ile değiştirmek isteyenlerin öncelikli olarak yapması gereken iş kimlik yenileme randevusu almaktır. Bu randevuyu ise iki şekilde almak mümkündür. İlk yol bu randevuyu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden almaktır. İkinci yol ise randevuyu ALO 199 çağrı merkezinden almaktır. Randevuyu aldıktan sonra randevu gün ve saatinde belirlenen il ya da ilçe nüfus müdürlüğüne gidilmelidir. Belirlenen il ya da ilçe nüfus müdürlüğüne gidilirken yanınızda götürülmesi gereken birtakım belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler şunlardır: Nüfus Cüzdanı (sürücü belgesi/ pasaport/ evlilik cüzdanı/ bazı kurumlarda geçerli olan kimlik kartlar), son altı ay içerisinde çekilmiş olan bir tane biyometrik fotoğraf ve yenileme ücretini ödediğinizi gösteren bir belge (makbuz/ dekont). Bu belgeler ile gerekli kuruma gidildikten sonra yeni kimlik kartı en geç bir hafta içerisinde belirttiğiniz adrese geliyor. Yenileme ücretini de Hazine ve Maliye Bakanlığının protokol yapmış olduğu bankalara veya bu bankaların ATM lerine yatırabilirsiniz ya da kimlik yenileme ücretini internet üzerinden de yatırabilirsiniz.

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME SON TARİH

Kimlikler ve ehliyetlerin yenileri kullanılmaya başladığından beri insanlar kimliklerini ve ehliyetlerini süratle yeniliyorlar. Yenilemeyen vatandaşlar ise en son ne zaman yenileyebileceklerini oldukça merak ediyorlar. Kimliklerin ve ehliyetlerin yenilebilmesi için son bir tarih bulunuyor. Bu tarihten önce kimlik ve ehliyetlerin yenilenmesi gerekiyor. Belirlenen tarihten sonra da kimlik ve ehliyetler yenilenemiyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre eski kimlikleri yenisi ile değiştirmek için belirlenen son gün 31 Aralık 2023 tarihidir. Eski kimlikleri yenisi ise değiştirme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam etmektedir. Bu tarihlerden sonra kimlik ve ehliyetler yenilenemiyor.

ESKİ KİMLİK GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeni kimliklerin kullanılmaya başlamasından itibaren eski kimlikler süratle yenileri ile değiştiriliyor. Fakat eski kimlik kullanmanın da son bir tarihi bulunuyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen bu tarih ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 31 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir. Eski kimliklerin en son kullanım süresi de 31 Aralık 2023'tür.