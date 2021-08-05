Kimlik yenileme süresi nedir? Eski nüfus cüzdanları ne zamana kadar geçerli? k1

Kimlik bilgilerinin yeni nesil çipli kimlik kartlarına yüklenerek pek çok işlemde kullanılabilir hale getirilmesi, yeni kimlik kartlarının kullanımını da zorunlu kıldı. Eski nüfus cüzdanlarını kullanmaya devam edenlerin, belirtilen tarihe kadar kimlik yenileme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.

KİMLİK YENİLEME SÜRESİ NEDİR?

En çok ihtiyaç duyduğumuz eşyalardan bir tanesi kimliklerimizdir. Fakat kimliklerin de bir süresi bulunmaktadır. Bu süreden sonrasında kimlikler artık geçersiz sayılmaktadır. Yeni T.C. kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıldır. 10 yıldan sonra kimliğinizi yenilemeniz gerekmektedir. Yani kimlik yenileme süresi 10 yıldır.

ESKİ NÜFUS CÜZDANLARI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak yeni çipli kimlik kartlarına 1 Ocak 2017 de geçtik. Ondan önce kullanılan pembe ve mavi olan kimlik kartlarını ise günümüzde halen kullanan daha değiştirmemiş, değiştirmeye vakit bulamamış vatandaşlar bulunmaktadır. Fakat bu vatandaşların artık kimlik kartlarını değiştirmesi gerekmektedir. Eski kimlik kartlarını yenisi ile değiştirmek için son tarih 31 Aralık 2023 tarihidir. Yani eski kimlik kartları 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerlidir. Daha sonrasında eski kimlik kartları kullanılmayacaktır.

KİMLİK YENİLEME NASIL YAPILIR?

Eski kimliklerini yenisi ile değiştirmek isteyen bireylerin öncelikli olarak yapması gereken iş kimlik yenileme randevusu almaktır. Kimlik yenileme randevusunu almak için iki yol bulunmaktadır. Bu yollardan birincisi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinden randevu almaktır. Bu yollarda ikincisi ise ALO 199 çağrı merkezini arayıp randevuyu telefon üzerinden almaktır. Randevu alındıktan sonra belirlenen gün ve tarihte belirlenen nüfus müdürlüğüne gidilmelidir. Belirlenen gün ve tarihte nüfus müdürlüğüne gidildiği zaman kimlik yenileme işlemi için yanınızda getirmeniz gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler şunlardır:

Nüfus Cüzdanı (sürücü belgesi/ pasaport/ evlilik cüzdanı/ bazı kurumlarda geçerli olan kimlik kartlar),

Son altı ay içerisinde çekilmiş olan bir tane biyometrik fotoğraf ve

Yenileme ücretini ödediğinizi gösteren bir belge (makbuz/ dekont)

Bu belgeler ile gerekli kuruma gidildikten sonra yeni kimlik kartı en geç bir hafta içerisinde belirttiğiniz adrese gelmektedir. Kimlik yenileme ücretinin ise anlaşmalı bankalara yatırılması gerekmektedir. Bankadan yatıramayacaklar ise para yatırma işlemini Gelir İdaresi Başkanlığının resmi web sitesinden de yatırabilmektedir.

YENİ KİMLİK İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Yeni kimlikler artık pek çok işlerde kullanılmaktadır. Eski kimliklerin kullanımı ise yavaş yavaş bırakılmaktadır. Eski pembe ve mavi kimliklerin kullanımının sona ereceği bir tarih bulunmaktadır. Bu tarih ise 31 Aralık 2023 tarihidir. Bu tarihten önce insanların yeni kimliklerini edinmesi gerekmektedir. Aksi taktirde bazı sorunlarla karşı karşıya kalınabilir.

KİMLİK GEÇERLİLİK TARİHİ NEREDE YAZAR?

Kimlik çoğu insanın vazgeçilmez bir eşyasıdır. Hastanelerde, devlet dairelerinde sıkça kullanılmaktadır. Yeni kimlik kartlarına sahip olan bireyler de kimlik kartlarının geçerlilik süresini merak etmektedirler. Yeni kimlik kartlarının her birinin bir geçerlilik tarihi bulunmaktadır. Bu tarih de kimlik kartlarının üzerinde yer almaktadır. Yeni kimlik kartlarının geçerlilik tarihi kimlik kartlarının ön yüzeyinde yer almaktadır.