Kısıtlamalar ve yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklama geldi mi?

Vaka sayısındaki artış nedeniyle, yasaklara ilişkin son bilgiler tekrar gündeme geldi. Kademeli normalleşme sürecinde, vaka sayısının 20 binlerde olmasına karşın hasta sayısının 500 seviyesinde olması kalıcı normalleşme için umudu artırırken gözler bu hafta yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Hal böyle olunca; güncel olarak yayınlanan koronavirüs tablosundaki veriler de büyük önem taşıyor. Son bilgilere göre; kısıtlamalar ve yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasağı hakkında son bilgiler.
KORONAVİRÜS YASAKLARI GERİ Mİ GELECEK?
Koronavirüs Bilim Kurulu, 28 Temmuz tarihinde Bakan Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen tüm soruları yanıtladı. Milyonların merak ettiği koronavirüs yasaklarına dair Koca şu ifadeleri kullandı;
Bunlar aşı programını en önemli risk faktörleridir. Salgını aşı ile durdurmaya çalıuşırlen artan vaka sayısını unutmak istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla olan hayata dönmektir.
Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez.
Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.
Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak aşılanmadan onları korumamız mümkün değil. Sevdiklerimizi korumamız için önce aşı olmamız şart.
Salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliği son derece önemli. Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir altyapı var.