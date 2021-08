Konya’da 7 kişiyi katletmişti! Katliamın zanlısı adliyeye sevk edildi

KİRALADIĞI ARAÇLA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Katil zanlısının olay günü araç kiraladığı, daha sonra olay yerine geldiği, bahçeye girdikten sonra tüm aile bireyleri ile konuştuğu, bu sırada yanındaki poşetten tabancasını çıkartmasını üzerine aile üyelerinin üzerine gelmesiyle, tabancasını art arda ateşlediği, daha sonra da aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı evin bahçesindeki güvenlik kameralarına an be an yansıdı.