Konya’da 7 kişiyi katletmişti! Katliamın zanlısı adliyeye sevk edildi

Konya'nın merkez Meram ilçesinde 30 Temmuz tarihinde, polis ekipleri bir evden silah geldiğine dair geçilen ihbarı değerlendirdi ve olay yerine gitti. Ekipler evin bahçesinde; Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın cesediyle karşılaşmıştı.
KATİL ZANLISININ MEHMET ALTUN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan katliamın ardından harekete geçen ekipler, 13 kişiyi gözaltına alırken, 7 kişiyi öldüren katil zanlısının 33 yaşındaki Mehmet Altun olduğu ortaya çıktı.
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KİRALADIĞI ARAÇLA OLAY YERİNDEN KAÇTI
Katil zanlısının olay günü araç kiraladığı, daha sonra olay yerine geldiği, bahçeye girdikten sonra tüm aile bireyleri ile konuştuğu, bu sırada yanındaki poşetten tabancasını çıkartmasını üzerine aile üyelerinin üzerine gelmesiyle, tabancasını art arda ateşlediği, daha sonra da aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı evin bahçesindeki güvenlik kameralarına an be an yansıdı.
MEZARLIKTA YAKALANDI
Ekipler yaptıkları kapsamlı inceleme kapsamında katil zanlısı Mehmet Altun, dün Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta yakaladı. Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde polis ve jandarma ekiplerinin arama tarama faaliyeti sırasında saklandığı mezarlıkta dün yakalanan Mehmet Altun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Zanlı, özel harekat ve çevik kuvvet polisleri eşliğinde, geniş güvenlik önlemleri altında Konya Adliyesi'ne sevk edildi.