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Giriş Tarihi: 5.8.2021 18:40 Son Güncelleme: 5.8.2021 18:46

Konya'da 7 kişiyi katletmişti! Katliamın zanlısı adliyeye sevk edildi

Konya’da 7 kişiyi katletmişti! Katliamın zanlısı adliyeye sevk edildi

Konya'da yaşanan katliamda, Mehmet Altun, husumetli olduğu Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi öldürüp, sonrasında evi ateşe vermişti. Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan Altun, dünya Bozkır ilçesinde saklandığı mezarlıkta yakalandı. Altun, işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde 30 Temmuz tarihinde, polis ekipleri bir evden silah geldiğine dair geçilen ihbarı değerlendirdi ve olay yerine gitti. Ekipler evin bahçesinde; Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın cesediyle karşılaşmıştı.

KATİL ZANLISININ MEHMET ALTUN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan katliamın ardından harekete geçen ekipler, 13 kişiyi gözaltına alırken, 7 kişiyi öldüren katil zanlısının 33 yaşındaki Mehmet Altun olduğu ortaya çıktı.

Konya'da 7 kişiyi katletmişti! Katliamın zanlısı adliyeye sevk edildi | Video

KİRALADIĞI ARAÇLA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Katil zanlısının olay günü araç kiraladığı, daha sonra olay yerine geldiği, bahçeye girdikten sonra tüm aile bireyleri ile konuştuğu, bu sırada yanındaki poşetten tabancasını çıkartmasını üzerine aile üyelerinin üzerine gelmesiyle, tabancasını art arda ateşlediği, daha sonra da aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı evin bahçesindeki güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

MEZARLIKTA YAKALANDI

Ekipler yaptıkları kapsamlı inceleme kapsamında katil zanlısı Mehmet Altun, dün Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta yakaladı. Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde polis ve jandarma ekiplerinin arama tarama faaliyeti sırasında saklandığı mezarlıkta dün yakalanan Mehmet Altun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zanlı, özel harekat ve çevik kuvvet polisleri eşliğinde, geniş güvenlik önlemleri altında Konya Adliyesi'ne sevk edildi.

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Konya'da 7 kişiyi katletmişti! Katliamın zanlısı adliyeye sevk edildi
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