Kuzenini öldürüp intihar etti

Olay, gece yarısı Acıpayam ilçe merkezindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kardeş çocukları Çağlayan Aksoy ile İlhan Aksoy, yemek yemek için birlikte ilçe merkezindeki bir restorana gitti. Restoranda oturdukları sırada amcaoğulları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine dışarı çıkan iki kuzen, restoranın bahçesinde kavga etmeye başladı.





(Çağlayan Aksoy)



Çağlayan Aksoy, yanında getirdiği silahla ateş etti. Başına isabet eden kurşun nedeniyle kanlar içinde yere yığılan İlhan Aksoy, olay yerinde hayatını kaybetti.





(İlhan Aksoy)



Kuzenini silahla vurarak öldüren Çağlayan Aksoy, olayın ardından Mevlütler Mahallesindeki evine giderek aynı silahla intihar etti. Hayatlarını kaybeden iki kuzenin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden İlhan Aksoy'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.