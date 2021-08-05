Mahkemede timsah gözyaşları! Ayşe Cenikli’yi bakın enden öldürmüş?





'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU'



İlk kez hakim karşına çıkan Cenikli, savunmasını ağlayarak yaptı. Cenikli, "Planlayarak öldürmedim. Sürekli uzaklaştırma kararı aldırdığı için sinirlendim. Beni çok ezdiler. Eşim ve ailesi beni çok ezdi, benim kimsem yok, ailem yok.