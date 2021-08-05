Mardin’de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga! 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, 13 Mart Mahallesi Mehtap Caddesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yaralanan Abdulhalim Örnek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.