Mardin’de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga! 1 ölü, 2 yaralı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralanan Abdulhalim Örnek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.