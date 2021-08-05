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Giriş Tarihi: 5.8.2021 22:51

Mardin'de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga! 1 ölü, 2 yaralı

AA
Mardin’de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga! 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 13 Mart Mahallesi Mehtap Caddesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralanan Abdulhalim Örnek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Mardin'de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga! 1 ölü, 2 yaralı
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