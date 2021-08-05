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Giriş Tarihi: 5.8.2021 19:01 Son Güncelleme: 5.8.2021 19:19

Muğla'daki yangınlarla ilgili flaş gelişme! 6 kişi tutuklandı

DHA
Muğla’daki yangınlarla ilgili flaş gelişme! 6 kişi tutuklandı

Türkiye'de art arda çıkan yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, özellikle Antalya ve Muğla'daki durum korkutucu boyutlara ulaştı. Muğla'nın Marmaris ve Milas ilçesindeki yangınlar kısa sürede kontrol çıkarken, emniyet ekipleri ve jandarma da yangınlara yönelik incelemelerde bulundu. Milas'ta yer alan makilik ve zeytinlik alanlarda çıkan yangınla ilgili olarak 4 kişi gözlatına alındı. İşlemlerin arından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Bodrum’un Mumcular Mahallesi'nde ormanlık alana sigara izmariti atarak yangın çıkmasına neden olan 3 şüpheli de tutuklandı.

Milas'a bağlı Ekindere Mahallesi'nde, geçen 2 Ağustos'ta meydana gelen olayda, yöre halkı 4 şüphelinin zeytinlik alana molotofkokteyli atarak kaçtığını fark etti. Molotofkokteyli atılan alanda çıkan yangın kısa sürede vatandaşların ve ekiplerin desteğiyle söndürüldü.

4 KİŞİ İZMİR GİRİŞİNDE YAKALANDI

Vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Milas'ta kundaklama girişiminin ardından İzmir istikametine kaçtığı belirlenen 4 şüpheli, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla İzmir girişinde yakalandı.

MİLAS'TAKİ YANGINLA İLGİLİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Milas Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı Selimiye Karakol Komutanlığı'na getirilen şüpheliler, burada toplanan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. İşlemlerin ardından dün Milas Adliyesi'ne sevk edilen kundaklama şüphelilerinden 3'ü sevk edildikleri adliyede tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

BODRUM'DAKİ YANGINA 3 TUTUKLAMA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mumcular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda geçen 3 Ağustos'ta çıkan ve 1 dönümlük alanı küle çeviren yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilden sigara izmariti atarak yangına sebep oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tedbirsizlik sonucu yangına sebep olmak suçundan tutuklandı.

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Muğla'daki yangınlarla ilgili flaş gelişme! 6 kişi tutuklandı
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