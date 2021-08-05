Muğla’daki yangınlarla ilgili flaş gelişme! 6 kişi tutuklandı

MİLAS'TAKİ YANGINLA İLGİLİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Milas Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı Selimiye Karakol Komutanlığı'na getirilen şüpheliler, burada toplanan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. İşlemlerin ardından dün Milas Adliyesi'ne sevk edilen kundaklama şüphelilerinden 3'ü sevk edildikleri adliyede tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.