Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri NASA Hint Okyanusu’ndaki kuzey ışıklarını uzaydan görüntüledi
Giriş Tarihi: 5.8.2021 15:50 Son Güncelleme: 5.8.2021 16:09

NASA Hint Okyanusu’ndaki kuzey ışıklarını uzaydan görüntüledi

DHA
NASA Hint Okyanusu’ndaki kuzey ışıklarını uzaydan görüntüledi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uluslararası uzay istasyonundan (ISS) Hint Okyanusu üzerindeki kuzey ışıklarını (Aurora australis) fotoğrafladı.

ISS, yaptığı açıklamada "Aurora australis, Asya ve Antarktika arasındaki Hint Okyanusu üzerindeki istasyondan bu manzaralarda muhteşem" ifadelerini kullandı.



NASA ise "Aurora australis, Uluslararası Uzay İstasyonu Asya ve Antarktika arasında güney Hint Okyanusu'nun 271 mil üzerinde yörüngede dönerken Dünya atmosferi boyunca akıyor" dedi.



Kuzey ve kutup ışıkları olarak bilinen aurora australis, Dünya'nın manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucunda ortaya çıkan gökyüzü olayıdır.





ARKADAŞINA GÖNDER
NASA Hint Okyanusu’ndaki kuzey ışıklarını uzaydan görüntüledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA