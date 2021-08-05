Önce hortum, sonra yangın vurdu! Sığınacak bir evi kalmadı

"ÇOK ŞÜKÜR CANIMIZI KURTARDIK"

Ünal'ın kızı Fatma Rüzgar ise "Fırtına vardı, dumanlar uzaktaydı. Yangın buraya gelmez sandık. Bir buçuk saat içerisinde yangın burayı da vurdu, kırdı geçti her yeri. Gece 4'te Jandarmalar bizi mahalleden çıkarttı. Ben de astım ve şeker hastasıyım, tıkanıyorum. Beni alelacele Manavgat merkeze götürdüler. Sabah 7 gibi mahalleye geldik, her yer yanmıştı. Çok şükür canımızı kurtardık. Başka hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Allah yardımcımız olsun" dedi.