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Giriş Tarihi: 5.8.2021 08:14

Önce hortum, sonra yangın vurdu! Sığınacak bir evi kalmadı

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Önce hortum, sonra yangın vurdu! Sığınacak bir evi kalmadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz hafta başlayan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. Saraçlı Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Şener İsmail Ünal'ın hikayesi yürekleri dağladı. Ünal'ın daha önce yaşanan hortum afetiyle evinin büyük zarar gördüğü, bu nedenle okul lojmanında yaşadığı, zarar gören evini onardığı sırada yangın ile hem evinin hem de okul lojmanının yandığı ortaya çıktı. Ünal'ın çocuklarıyla birlikte kalacak bir evi kalmadı...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz hafta başlayan yangınların önü arkası kesilmiyor. Rüzgarın da etkisiyle bölgenin farklı noktalarına sürüklenen yangınların tahribatı yangının söndürüldüğü bölgelerde yürek dağlıyor.

SABAH DRONE İLE GÖRÜNTÜLEDİ

İlçe, çevresindeki ormanlar ve köyleri vuran yangın söndükten sonra yeşil rengini griye bırakmış durumda... SABAH ekibi bölgede çalışmalarını sürdürürken Manavgat'ın Saraçlı Mahallesi'nde yangın mağduru 63 yaşındaki Şener İsmail Ünal ile görüştü.

ÖNCE HORTUM SONRA YANGIN

Yangın esnasında büyük bir yıkım yaşayan Ünal, "Burada daha önce yaşanan bir hortum nedeniyle evim büyük zarar gördü. Evde oturamaz hale geldiğimiz için bize eski okul lojmanını verdiler. Bu süreçte evimi tamir ettirirken ve içerisini düzelttirirken bu yangını yaşadık.



Yangın ile birlikte hem buradaki evim yandı, hem de kaldığımız okul lojmanımız yandı. Kalacak yerimiz kalmadı, canımız yandı. Evden bir parça eşyamı bile alamadım, biraz birikimim vardı, o da evin içinde kül oldu gitti. Bacağımda rahatsızlığım var, ayakta çok fazla duramıyorum, perişan olduk" ifadelerini kullandı.

İlçenin çeşitli bölgelerinde olan yangınlar, Oymapınar Mahallesi'ni de vurdu. Oymapınar'da apartmanı olan 70 yaşındaki Abdülkadir Doğan ve kızı Fatma Rüzgar, SABAH'a açıklamada bulundu.

"50 YILLIK BİRİKİMİM KÜL OLMUŞTU"

Abdulkadir Doğan, "Yangın başladığında mahallede değildim, çocuklarım evlerindeydi. Ben yangın haberini alır almaz mahalleye koştum, geldim. 50 yıllık birikimim kül olmuştu, çocuklarıma bıraktığım evim kül olmuştu anılarım kül olmuştu, astım hastasıyım. Duman ve toz beni çok etkiliyor. Kalacak yerimiz kalmadı" dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR CANIMIZI KURTARDIK"

Ünal'ın kızı Fatma Rüzgar ise "Fırtına vardı, dumanlar uzaktaydı. Yangın buraya gelmez sandık. Bir buçuk saat içerisinde yangın burayı da vurdu, kırdı geçti her yeri. Gece 4'te Jandarmalar bizi mahalleden çıkarttı. Ben de astım ve şeker hastasıyım, tıkanıyorum. Beni alelacele Manavgat merkeze götürdüler. Sabah 7 gibi mahalleye geldik, her yer yanmıştı. Çok şükür canımızı kurtardık. Başka hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Allah yardımcımız olsun" dedi.

İFTAİYE, UKEM VE JANDARMA TETİKTE

Dağların ve mevcut yangının arasında kalan Ahmetler Köyü'nde ise henüz yangın yaşanmadı. Mahalle yolunda iftaiye ekipleri UKEM ve Jandarma ekipleri nöbet tutarken tedirgin bir bekleyiş var.

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Önce hortum, sonra yangın vurdu! Sığınacak bir evi kalmadı
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