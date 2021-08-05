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Giriş Tarihi: 5.8.2021 22:38 Son Güncelleme: 5.8.2021 22:42

Patronlarını darp ederek çalıştıkları dükkanı almak istediler

DHA
Patronlarını darp ederek çalıştıkları dükkanı almak istediler

Silivri'de, darp ettikleri patronlarından dükkanını ve 500 bin lira istedikleri iddia edilen 2 çalışan gözaltına alındı

Olay, dün gece Piri Mehmet Paşa Mahallesi Dalgakıran mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, Mobilya dükkânı işleten Mehmet K., 6 ay önce işe aldığı 2 çalışanı tarafından darp edildi. İki çalışan ölümle tehdit ettikleri Mehmet K.'dan dükkanını ve 500 bin lira para istedi. Daha sonra serbest bıraktıkları Mehmet K. polise giderek çalışanlarından şikayetçi oldu. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Adresleri belirlenen Sadık B. ile Hacı D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyete götürülerek sorgulaması yapılan Sadık B. ile Hacı D.'nin daha önceden çok sayıda suç kayıtları bulunduğu öğrenildi. Olay ilgili soruşturma sürüyor.

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Patronlarını darp ederek çalıştıkları dükkanı almak istediler
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