Pendik’te eşini 6 kez bıçaklayarak öldürdü! Vahşi kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi!

39 yaşındaki Arzu İlhan Koca ilk evliliğinden olan 2 çocuğu ile birlikte Göksal Koca ile yaşamaya başladı. Resmi nikahlı olan çiftin arasında iddiaya göre bir süre sonra çocuklar nedeniyle tartışmalar yaşanmaya başlandı. Eşinden şiddet görmeye başlayan Arzu İlhan Koca uzaklaştırma kararı aldı. Ocak ayından bu yana uzaklaştırma kararı bulunan Göksal Koca zorla eve girerek çocukların gözü önünde eşini defalarca bıçakladı. Olaydan sonda Göksel Koca kaçarken, talihsiz kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir süre sonra polise teslim olan Koca, emniyetteki ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını öğrendiği için tartıştıklarını ve bu nedenle eşini öldürdüğünü belirtti. Göksal Koca işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TARTIŞMA AİLEVİ NEDENLERDEN DOLAYI ÇIKMIŞ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırladığı iddianamede, Göksal Koca ve eşi Arzu İlhan Koca arasında ailevi konulardan dolayı anlaşmazlıklar olduğunu, daha önceki olaylardan dolayı şüpheli hakkında çeşitli adli işlemler yapıldığını, olay günü aynı şekilde ailevi nedenlerden dolayı ikili arasında tartışma çıktığı ve tartışmanın gittikçe şiddetlendiği açıklandı.
6 BIÇAK DARBESİ SONUCU BIÇAK İKİYE AYRILMIŞ
Büyüyen tartışma sonrası sesleri duyan komşunun eşleri ayırmak için eve geldiğinin belirtildiği iddianamede, komşunun evden çıkacağı sırada Arzu İlhan Kocanın da komşusunun peşinden gittiği, o esnada Göksal Koca'nın mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla eşini 6 kez bıçakladığı, bu sırada bıçağın ikiye ayrılarak yere düştüğü ve şüpheli adamın olaydan sonra evden kaçarak uzaklaştığı kaydedildi.
TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI
Düzenlenen iddianamede yaşanan vahşetin ardından evde bulunanlar tarafından sağlık ekiplerinin çağrıldığı aktarılırken hastaneye kaldırılan Arzu İlhan Koca'nın hayatını kaybettiği, şüpheli eşin ise kısa süre sonra polise teslim olduğu anlatıldı.
6 DARBEDEN 4'Ü ÖLÜMCÜL NİTELİKTE
Adli Tıp Kurumu raporuna da değinilen iddianamede, gelen rapora göre maktulün vücudunda 6 adet kesici delici alet yarası tespit edildiği, bunlardan dördünün tek başına öldürücü nitelikte olduğu ve maktulün ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama ve büyük damar yaralanmasına bağlı dış kanama sebeplerinden meydana geldiği bildirildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
İddianamede yer alan şüpheli Göksal Koca'nın ifadesinde eşinin tartışma esnasında kendisine hakaret ettiğini, bundan dolayı sinirlenerek mutfaktan bıçağı aldığını, eşinin karın bölgesine 1 kez vurduğunu, sonrasını hatırlamadığını söylediği belirtilirken iddianamede şüpheli Göksal Koca'nın 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Şüpheli adamın yargılanmasına İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.