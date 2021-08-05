Pendik’te eşini 6 kez bıçaklayarak öldürdü! Vahşi kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi!

6 BIÇAK DARBESİ SONUCU BIÇAK İKİYE AYRILMIŞ

Büyüyen tartışma sonrası sesleri duyan komşunun eşleri ayırmak için eve geldiğinin belirtildiği iddianamede, komşunun evden çıkacağı sırada Arzu İlhan Kocanın da komşusunun peşinden gittiği, o esnada Göksal Koca'nın mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla eşini 6 kez bıçakladığı, bu sırada bıçağın ikiye ayrılarak yere düştüğü ve şüpheli adamın olaydan sonra evden kaçarak uzaklaştığı kaydedildi.

TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI

Düzenlenen iddianamede yaşanan vahşetin ardından evde bulunanlar tarafından sağlık ekiplerinin çağrıldığı aktarılırken hastaneye kaldırılan Arzu İlhan Koca'nın hayatını kaybettiği, şüpheli eşin ise kısa süre sonra polise teslim olduğu anlatıldı.