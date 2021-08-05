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Giriş Tarihi: 5.8.2021 23:32 Son Güncelleme: 5.8.2021 23:42

PKK El-Bab'da sivilleri hedef aldı: 2 ölü

PKK El-Bab’da sivilleri hedef aldı: 2 ölü

Terör örgütü PKK/YPG'li teröristler Fırat Kalkanı bölgesinde konteyner taşıyan sivil bir vinci tanksavar füzesiyle hedef aldı. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef alan hain saldırıları sürüyor. Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivil bir vinci tanksavar füzesiyle vurdu. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı.

"TERÖR HEDEFLERİ OBÜS, TOP VE HAVAN ATIŞLARIYLA VURULDU"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıkalada şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde konteyner taşıyan sivil bir vinci tanksavar füzesiyle hedef aldı. Vince yardıma giden sivil bir ambulansı da aynı şekilde vuran teröristler 2 sivili katlederken 2 sivili de yaraladı. Teröristlerin masum sivilleri hunharca katleden bu saldırılarına karşılık belirlenen terör hedefleri obüs, top ve havan atışlarıyla etkili bir şekilde vuruldu."

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PKK El-Bab'da sivilleri hedef aldı: 2 ölü
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