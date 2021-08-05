Pompeiopolis Antik Kenti’nde 2021 yılı kazıları başladı: Önümüzdeki yıl başlayacak

Kazı çalışmaları, Türk arkeologların yanı sıra İtalya ve Polonya'dan gelen 30 kişilik ekip ile uluslararası olarak sürdürülüyor.

Roma döneminde yayıldığı alan olarak Anadolu'nun en büyük kentlerinden Pompeiopolis Antik Kenti'nde, 2006 yılında başlatılan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kastamonu Müze Müdürlüğü ve Taşköprü Belediyesinin desteğiyle devam ediyor.

"KENTİN EN PRESTİJLİ YAPILARINDAN BİRİ"

Kazı başkanı Gürdal, AA muhabirine, kazılara başladıkları günden itibaren antik kentin görünebilir ve turizme katkı sağlayabilir konuma gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kazı çalışmalarının bu yıl milattan sonra 3'üncü yüzyılın ortalarında inşa edilen Roma villası üzerinde süreceğini anlatan Gürdal, şu değerlendirmede bulundu:

"Kentin en prestijli yapılarından biri olan milattan sonra 3. yüzyılın ortasına tarihlendirdiğimiz ve milattan sonra 11. yüzyıla kadar kullanılmaya devam eden bir Roma villamız var. Kazı çalışmamızı villanın hemen yanında bulduğumuz kentin konut alanından kamusal alanına uzanan ana yolda, kentin ana caddelerinden biri olarak düşündüğümüz cadde kalıntıları üzerinde gerçekleştireceğiz. Bu seneki amacımız villadaki kazı çalışmalarını bitirerek restorasyon çalışmalarını önümüzdeki yıllarda sonlandırıp sunuma açabilmek."

Kazı çalışmalarının yanında restorasyon çalışmalarına da devam ettiklerini vurgulayan Gürdal, "Taşköprü Belediyemizin de maddi manevi destekleriyle kazılarımızı sürdürmekteyiz." ifadesinde bulundu.

BELEDİYE BAŞKANI ABDULLAH ÇATAL'DAN DESTEK ÇAĞRISI

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Pompeiopolis Antik Kenti'nin Kastamonu turizmine katkı sağlayacağına işaret etti.

Antik şehri turizme kazandırmak için Kastamonulu iş adamlarından destek beklediklerini söyleyen Çatal, "Kazılar Kastamonu'muza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. En kısa zamanda bu kazıları sonlandırıp, Pompeiopolis Antik Kenti'ni turizme açmayı düşünüyoruz." dedi.