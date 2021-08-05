Saimbeyli’de düşen yıldırım 3 kişiyi yaralandı, ormanda yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre, Saimbeyli ilçesi Aksaağaç mevkisinde saat 18.00 sıralarında aniden yağmur bastırınca bu sırada bölgede bulunan Rıza Kuruoğlu (52), eşi Yıldız Kuruoğlu (43) ile yakınları Ahmet Karasakallı'nın (66), sığındıkları ağaca yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 3 kişi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Saimbeyli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.