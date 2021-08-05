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Giriş Tarihi: 5.8.2021 16:56

Şanlıurfa'da sulama kanalına atlayan şahsın cesedine ulaşıldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da sulama kanalına atlayan şahsın cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa sulama kanalına atlayan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, 29 Temmuz Perşembe günü Şanlıurfa Mardin yolu DSİ ait Balaban Sulama kanalında meydana gelmişti. İddiaya göre Balaban köprüsüne gelen Hasan C. köprüden sulama kanalına atladı. O anları gören çevredeki vatandaşlar ise durumu sağlık, itfaiye ve emniyet ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, sulama kanalına atlayan Hasan C.'yi bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 8 gün süren arama çalışmaları sonucunda Hasan C.'nin cansız bedeni Harran ilçesinde bulunan sulama kanalında ulaşıldı.

Hasan C.,'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Şanlıurfa'da sulama kanalına atlayan şahsın cesedine ulaşıldı
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