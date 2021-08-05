Siparişle sahte döviz basıp çetelere satıyordu... Böyle yakalandı!

İstanbul Mali Şube Polisleri, sipariş üzerine bastığı sahte dövizleri suç örgütleri ile çetelere satan bir kişiyi Esenyurt'ta matbaaya çevirdiği lüks bir rezidans dairesinde sahte dövizleri basarken suçüstü yakaladı. Basım aşamasında olan toplam 51 bin adet sahte 100'er dolarlık banknot, basımı tamamlanmış toplam 5 bin 500 adet sahte 100'er dolarlık banknot ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt'ta lüks bir rezidans dairesine "Sahte Döviz" operasyonu düzenledi. Sipariş üzerine toplu bir şekilde 100'er dolarlık sahte dövizler basan ve sahte dövizleri suç örgütleri ile çetelere satan R.Ş. isimli bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dikkat çekmemek için kendisini çevresine "İş Adamı" olarak tanıtan şüphelinin söz konusu rezidans dairesini matbaaya çevirdiği iddia edildi.

Operasyonda; basım aşamasında olan toplam 51 bin adet sahte 100'er dolarlık banknot, basımı tamamlanmış toplam 5 bin 500 adet sahte 100'er dolarlık banknot, sahte dövizlerin basımı için hazırlanmış boş kağıtlar, sahte dövizlerin hazırlandığı bir bilgisayar, baskı makineleri, para sayma makinesi, bir yazıcı, sahte para imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüpheli R.Ş. tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen sahte paralar ve suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.