Son dakika: Antalya’dan bir kayıp haberi daha! Üniversite öğrencisi Samet Işıtan’dan 4 gündür haber yok

Samsun'dan gelen baba İhsan Işıtan ve İstanbul'dan gelen abla Nur Işıtan ile birkaç akrabasının, Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından verilen ekiple birlikte yaptıkları araştırmalar, kayboluşunun üzerinden 4 gün geçen Samet Işıtan'a ulaşmaya yetmedi.



ABLA NUR IŞITAN: "DAHA GENİŞ ALANDA ARAMA YAPILMASI LAZIM, UMUTLAR TÜKENİYOR"

Ağırlıklı olarak Antalya genelindeki yangın bölgelerinde görev yapan arama kurtarma ekipleri sebebiyle aramaların yeterince yapılamadığını söyleyen Işıtan, kardeşinin kayboluşun ardından 4 gün gibi bir zaman geçtiği için kaygıların arttığını belirterek, "Yangınlar sebebiyle arama kurtarma çalışmaları maalesef yeterli gelmiyor. 4. gün olduğu için bizim de umudumuz tükeniyor" diye konuştu.

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"KARDEŞİM KAYALIKLARDAN DÜŞMÜŞ OLABİLİR"

Işıtan, "Kardeşim bu bölgede olsa mutlaka bir kamera görüntüsünde görünürdü. Muhtemelen kayalıklardan düşmüş olabileceğini düşünüyoruz. Haber alamıyoruz 4. gün oldu dağda kalmayı bilen bir çocuk başına bir şey gelmediyse, yolunu kaybetmesi mümkün değil. Sivil arama kurtarma ekiplerinden de destek bekliyoruz." dedi.

SOSYAL MEDYADAKİ BULUNDU İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

Sosyal medyada Sazak Koyu'nda bulunduğu iddiasının olduğunu söyleyen Nur Işıtan bunun doğru olmadığını, arama çalışmalarına devam ettiklerini ve bölgeyi bilen yerel halktan da destek beklediklerini kaydetti.