Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul'da hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı!
Giriş Tarihi: 5.8.2021 16:43 Son Güncelleme: 5.8.2021 16:52

Son dakika: İstanbul'da hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı!

Son dakika: İstanbul’da hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı!

Son dakika Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı. Kentte aşırı sıcak ve yüksek nem bunalttı. Sıcaktan bunalanlar denize girdi. Bazı vatandaşlar ise denize girmenin yasak olduğu bölgelerde yasağa aldırış etmedi.

Son dakika hava durumu... İstanbul'da sıcak ve nem bunalttı. Kentte öğle saatlerinde sıcaklık 38 dereceyi buldu.

Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre, Şişli'de sıcaklık saat 15.00 sıralarında 38 derece olarak ölçüldü. Aynı saatlerde Sancaktepe 37, Arnavutköy ve Güngören 37 Fatih ile Pendik ise 36 derece oldu.

Sıcaklardan bunalanlar, Yeşilköy'de denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu bölgelerde vatandaşlar yasağa aldırış etmedi.



METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji sabah saatlerinde yaptığı uyarıda hava sıcaklığının Marmara genelinde güneşli olduğunu açıklamıştı. Sıcaklıkların bazı kentlerde 40 dereceye yaklaşacağı belirtilmişti. Artan sıcaklıklara ve nem oranına karşı tedbirli olunmalı çağrısı yapılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İstanbul'da hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA