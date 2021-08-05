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Giriş Tarihi: 5.8.2021 12:57 Son Güncelleme: 5.8.2021 12:59

Son dakika: Mardin’de Gri kategoride aranan terörist öldürüldü

Özgür CEBE Özgür CEBE
Son dakika: Mardin’de Gri kategoride aranan terörist öldürüldü

Mardin’in Nusaybin İlçesinde bir grup teröristin gizlendiğine dair alınan istihbari bilgiler üzerine harekete geçen JÖH timlerinin gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda sözde Ömeryan alan sorumlusu Cilo kod adlı terörist silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Terörist İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinin 500 bin liralık Gri kategorisinde aranıyordu.

Mardin'in Nusaybin İlçesi kırsalında Serinkaya, Eroğlu, Yavruköy ve Görentepe kırsalında bir grup teröristin barındığı ve güvenlik güçlerine karşı bombalı ve silahlı eylem hazırlığı içinde olduklarına dair alınan istihbari bilgiler üzerine sabah erken saatlerden itibaren bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

İHA, SİHA ve Atak taarruz helikopterlerinin katıldığı operasyonda teröristlerle temas sağlandı. Mardin İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Yiğitler adıyla bilinen Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığına bağlı seçkin birliklerin gerçekleştirdiği operasyonda bir terörist silah ve mühimmatıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Otopsi için cesedi adli tıp kurumuna cesedi götürülen teröristin uzun zamandan beri bölgede faaliyet yürüten sözde Mardin Eyaleti Ömeryan bölge sorumlusu Cilo kod adlı terörist olduğu belirlendi.

Teröristin Mardin'in Dargeçit İlçesi ile Şırnak'ın İdil İlçeleri arasında kalan Cehennem Deresi üzerinden Şırnak'taki Gabar Dağı arasında kuryelik yaptığı, arazi yapısını iyi bilmesi nedeniyle diğer teröristlerin bölgeler arası geçişlerine öncülük ettiği bildirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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Son dakika: Mardin’de Gri kategoride aranan terörist öldürüldü
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