Sultangazi’deki kazada 1 kişi ölmüştü: O anlar kamerada!

Geçen pazartesi gecesi TEM Otoyolu Gazi Mahallesi Sapağı'nda kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan polis memurlarından Yılmaz Bölükbaş, çevre güvenliğini almak için kaza yerine duba yerleştirmeye başladı. Bu sırada sürücü Caner Erdoğan'ın alkollü ve aşırı hızlı kullandığı iddia edilen otomobil, polis memuru Bölükbaş ve olay yerinde bulunan Dursun S. ile Mustafa S.'ye çarptı.