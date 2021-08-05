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Giriş Tarihi: 5.8.2021

Tarım ilacını vitamin sanan yaşlı çift öldü

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Tarım ilacını vitamin sanan yaşlı çift öldü
MALATYA'NIN Yeşilyurt ilçesi Görgü köyünde, kayısıda kullanılan tarım ilacını vitamin zannederek ekmeğe damlatıp yiyen yaşlı çift hayatını kaybetti. Sürekli kullandıkları ilaçları yerine, dikkatsizlik sonucunda tarımda kullanılan güve ilacını ekmeğe damlatıp yiyen 80 yaşındaki Hüseyin Bahçalı ile 79 yaşındaki eşi Fatma Bahçalı çifti rahatsızlandı. Anne ve babalarının rahatsızlığını öğrenen çocukları, Bahçalı çiftini ambulans ile hastaneye kaldırdı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hüseyin ve Fatma Bahçalı çifti tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
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Tarım ilacını vitamin sanan yaşlı çift öldü
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