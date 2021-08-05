Tarım ilacını vitamin sanan yaşlı çift öldü

MALATYA
'NIN Yeşilyurt
ilçesi Görgü köyünde, kayısıda kullanılan tarım ilacını vitamin zannederek ekmeğe damlatıp yiyen yaşlı çift hayatını kaybetti. Sürekli kullandıkları ilaçları yerine, dikkatsizlik sonucunda tarımda kullanılan güve ilacını ekmeğe damlatıp yiyen 80 yaşındaki Hüseyin Bahçalı
ile 79 yaşındaki eşi Fatma Bahçalı çifti rahatsızlandı. Anne ve babalarının rahatsızlığını öğrenen çocukları, Bahçalı çiftini ambulans ile hastaneye kaldırdı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hüseyin ve Fatma Bahçalı çifti tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.