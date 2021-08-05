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Giriş Tarihi: 5.8.2021 08:27

Termik santralde hazırda bekliyorlar

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Termik santralde hazırda bekliyorlar

Muğla’nın Milas ilçesinde dün akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar yangının termik santrale sıçradı. Jandarma ekipleri Ören belgesine ve termin santral yakınlarına yetkililer dışında kimseyi almazken TOMA’lar halihazırda bekliyor.

Muğla Milas'ta alevler rüzgarın da etkisiyle dün gece saatlerinde santrale sıçradı. Yeniköy-Kemerköy termik santrali ve personeli tahliye edilirken patlayıcı ve yanıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Ören beldesine girişler jandarma ekipleri tarafından yasaklandı.

Termik santral çevresinde 40 bin ton taş kömürü varken alevlerin bu kömürlere sıçraması karbonmonoksit dumanıyla zehirlenmelere yol açacak.

Jandarma ekipleri Ören belgesine ve termin santral yakınlarına yetkililer dışında kimseyi almazken TOMA'lar halihazırda bekliyor.

İtfaiye ekiplerinin termik santralde inceleme yaptğını açıklayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Ana ünitelerde ciddi hasar yok" açıklamalarında bulunmuştu.

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Termik santralde hazırda bekliyorlar
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