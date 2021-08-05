Tır ile getirip taksi ile dağıttılar

Göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışmalarda bulunan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bazı kişilerin, yurda kaçak yollar ile giren göçmenleri, para karşılığında anlaşarak değişik bölgelere sevkini sağladığına dair duyumlara ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kaçak göçmenleri Adana ilinden bir Tır içerisinde Kocaeli'ne getiren ve burada yapılan denetimlere yakalanmamak amacıyla ticari taksiler ile Kocaeli ve İstanbul illerine sevkiyatını yaptıkları tespit edilen R.D., M.A. ve Y. A. isimli 3 kişiyi TEM otoyolu Körfez İlçesinde suçüstü yakaladı. Göçmen kaçakçılığı iddiası ile Körfez Adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine kondu.