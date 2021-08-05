Trabzon’da uyuşturucuya geçit yok

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında Sahil Yolu Güzergahında yapılan kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 5 blister (Tablet) halinde toplamda 82 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede A.Y. isimli kişinin, ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada dikili halde toplam 3 kök kenevir bitkisi, 157,32 gram esrar maddesi ve 6 adet 9mm çapında fişek ele geçirildi. Polis, konuyla ilgili A.Y isimli kişiyi gözaltına aldı.

Ayrıca, Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, O.Ş. isimli kişinin üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve şarjöre basılı halde 7 adet 9mm fişek ele geçirildi.