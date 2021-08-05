Uyuşturucu tacirlerinin şifreli konuşması! ’Kekik var mı’, ’Nane şekeri getir’





Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 şüpheli, teknik ve fiziki takibe alındı. Takip sonucu şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri satarken yakalanmamak için telefon görüşmelerinde 'Kekik var mı?', 'Metin ağabeyi getir', 'Nane şekeri getir' şifrelerini kullandığı belirlendi.