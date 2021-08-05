Vali Becel biçerdöver kullanarak yerli buğday hasadı yaptı

Derinkuyu ilçesinde düzenlenen etkinliğe Vali Becel'in yanı sıra AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Derinkuyu Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, il protokolü ve çiftçiler ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Vali Becel, "Bölgede alternatif ürünlerin geliştirilmesi noktasında rehber olma durumundayız ve onlara yol göstermek durumundayız. Bu nedenle işbirliğine ihtiyaç olan her alanda çiftçilerimizle birlikte olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ürünümüz hasadımız bereketli olsun. Bütün çiftçilerimizin verdikleri emeği karşılığını almalarını diliyorum." dedi.

Vali Becel daha sonra yerli buğdayın ekili olduğu tarlada biçerdöver kullanarak hasat yaptı.