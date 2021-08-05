Malatya’da korkunç ölüm: Vitamin sanıp ekmeğe damlattılar!

Görgü Mahallesi'nde 2 Ağustos günü, evlerinde yaptıkları kahvaltı sonrası rahatsızlanan Hüseyin ve Fatma Bahçalı çifti, komşularının çağırdığı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.