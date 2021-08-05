Yangın bölgesinden yürek burkan hikayeler! ’Baba evimizi kim yaktı’





Ancak alevlerin şiddetle yükseldiğini görerek, evden ayrıldı. Geriye geldiklerinde 10 dakika içinde evin küle döndüğünü gördüler. Yanlarında hiçbir kıyafet bile almadan köyü terk eden ailenin, 30 yaşındaki kızının evlilik için hazırladığı tüm eşyaları da küle döndü.