Yangın bölgesinden yürek burkan hikayeler! ’Baba evimizi kim yaktı’

"Yangın gecesi evde uyuyan Önder ailesi, minareden yapılan uyarıyla gece yarısı evlerini terk etti. Birkaç saat sonra geri geldiklerinde evlerinin kül olduğunu gördü.
"Anons olmasaydı uykuda yakalanacaktık" diyen Gülsüm Önder, "Umudumuz var. Nefesimiz çıkıyor, canımız varsa yaşamak mecburiyetindeyiz. Gücümüzü kaybettirmesin Allah" diye konuştu. Önder'in kapı komşusu Hüseyin Türkeri de inşaatlarda çalışarak ailesini geçindirmeye çalışıyordu.
Üç çocuk babası Türkeri, hamile eşiyle birlikte bayram tatili sonrası memleketinden dönerken Konya yolunda evinin yandığını öğrendi. 3,5 ve 7 yaşındaki çocukları simsiyah yanmış evi gördüğünde, "Baba bizim evimizi kim yaktı" dedi.
Yaşanan acılardan ve felaketten habersiz çocuklar, yanmış evin parçaları ve kırıklar arasında oyuncaklarıyla vakit geçiriyor. Baba Hüseyin Türkeri de komşularıyla birlikte yanıklardan arta kalan eşyalarla yeni bir hayata adım atmaya çalışıyor.
ALLAH GÜCÜMÜZÜ KAYBETTİRMESİN
Aşağıışıklar köyünde uzun yıllar imamlık yapan eşi ve kızıyla birlikte yaşayan Gülsüm Önder, yangında her şeyini kaybetti.
Yangın gecesi, köyde nöbet tutan gençler, gece 03.30'da, köy imamını uykudan uyandırarak, anons yapmasını istedi. Camiden yapılan anonsu duyan Önder ailesi, yangından korunmak için bodrum kata kapanmayı düşündü.
Ancak alevlerin şiddetle yükseldiğini görerek, evden ayrıldı. Geriye geldiklerinde 10 dakika içinde evin küle döndüğünü gördüler. Yanlarında hiçbir kıyafet bile almadan köyü terk eden ailenin, 30 yaşındaki kızının evlilik için hazırladığı tüm eşyaları da küle döndü.
Devlet tarafından Kredi Yurtlar Kurumuna yerleştirildiklerini belirten Gülsüm Önder, hayata yeniden başlamaya dair umutlarını "Umudumuz var. Gücümüzü kaybettirmesin Allah" sözleriyle dile getirdi.