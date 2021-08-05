Yangınlar söndürüldü mü, hangi illerde yangın var, son durum ne? İşte Milas, Bodrum, Çökertme, Marmaris yangınlarında son durum!

Afet bölgesinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ederken milyonlarca vatandaş orman yangınlarından gelen son dakika gelişmelerini takip ediyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken halen bazı alanlarda yangınların sürdüğü ve rüzgarın etkisiyle büyüdüğü gelen bilgiler arasında yer alıyor. Öte yandan vatandaşlar gün içerisinde Yangınlar söndürüldü mü, hangi illerde yangın var, son durum ne? Sorularına yanıt arıyor. İşte orman yangınlarında son durum ve tüm detaylar…
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan alevler sabaha doğru etkisini yitirdi.
Milas'ta yangın 6'ncı gününde etkisini sürdürürken, dün gece Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Termik santral çevresinde önlem amaçlı açılan hendeklerden de sıçrayan alevler yaklaşık 10 saat termik santralde etkili oldu. Santraldeki yanıcı ve patlayıcı maddelerin ve çalışanların güvenilk amaçlı tahliye edilmesi ve çevresini boşaltılmasının ardından yangına karşı yoğun bir mücadele başladı. Müdahalelerin başarılı olmasının ardından yangın, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Yangının sönmesinde, sabahın ilk ışıkları ile hem karadan hem de havadan müdahalenin güçlenmesinin de etkili olduğu belirtildi. Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.
SANTRALDE PATLAMALAR VE ARDINDAN PARLAMALAR MEYDANA GELDİ
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın, alınan tüm önlemlere rağmen Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Yangının özellikle su havuzlarının ve sık ağaçların bulunduğu bölgeden santrale doğru hızla ilerlediği görüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde alevlerin sardığı termik santralın bulunduğu alandan zaman zaman patlamalar ve ardından parlamalar meydana geldi. Gün ağarmasıyla birlikte havadan yapılacak müdahale ile soğutma çalışmalarının ardından santralde oluşan tahribatın boyutunun ortaya çıkacağı belirtildi.
KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNE KARŞI UYARI YAPILDI
Yangının, linyit kömürü ile elektrik üretiminin sağlandığı Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramasının ardından 8 mahalle tahliye edilirken, yetkililer korbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılar yaptı. Günde 21 bin 600 ton yakıt kullanılan tesiste alınan önlemlerle patlama riski ortadan kaldırılırken, depolarda bulunan binlerce ton linyit kömürünün tutuşması durumunda bölgede ciddi anlamda hava kirliliği tehdidinin yaşanacağı endişesi ifade edildi.
RÜZGAR ŞİDDETİNİ AZALTMASINA RAĞMEN ALEVLERİN İLERLEYİŞİ ENGELLENEMEDİ
Sabaha karşı rüzgarın hızının azalmasına rağmen, alevlerin ilerleyişi engellenemedi. Ulaşımının sağlanamaması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahale edememesi sonucu sahilden en uç yamaçlara kadar bölge alev topuna döndü. Yangının en çok tehdit ettiği Akçakaya ve Fesleğen mahallelerinde ise alevlerin evlere ulaşıp ulaşmadığı henüz belirlenemedi.
Şu an yapılan tespitlere göre yangında yaklaşık 102 bin dekar ormanlık alanın tahrip olduğu ifade edildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Dörtyol Kuzuculu mevkisinde orman yangını çıktığı hatırlatıldı.
Yangının, Vali Rahmi Doğan koordinesinde ekiplerin üstün gayreti sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Ukrayna'dan Isparta Havalimanı'na gelen 5 helikopter, akşam da orman yangınlarına müdahale için hazırlıklarına başladı.
Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına müdahale havadan ve karadan etkin şekilde sürüyor.
Ukrayna'dan bir şirketten bulunduğu bildirilen 5 yangın helikopteri, Isparta Havalimanı'na geldi.
Ukraynalı pilotlara müdahale sırasında Türk pilotları da eşlik edecek.
Hava karardığında da görev yapacak helikopterler, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.
Daha fazla su taşıma kapasitesine sahip tek seferde bir bambide yaklaşık 3 ton su taşıyabilen helikopterler, alevlere müdahale için hazırlıklarına başladı.