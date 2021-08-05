Yangınlar söndürüldü mü, hangi illerde yangın var, son durum ne? İşte Milas, Bodrum, Çökertme, Marmaris yangınlarında son durum!

RÜZGAR ŞİDDETİNİ AZALTMASINA RAĞMEN ALEVLERİN İLERLEYİŞİ ENGELLENEMEDİ

Sabaha karşı rüzgarın hızının azalmasına rağmen, alevlerin ilerleyişi engellenemedi. Ulaşımının sağlanamaması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahale edememesi sonucu sahilden en uç yamaçlara kadar bölge alev topuna döndü. Yangının en çok tehdit ettiği Akçakaya ve Fesleğen mahallelerinde ise alevlerin evlere ulaşıp ulaşmadığı henüz belirlenemedi.

Şu an yapılan tespitlere göre yangında yaklaşık 102 bin dekar ormanlık alanın tahrip olduğu ifade edildi.