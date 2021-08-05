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Giriş Tarihi: 5.8.2021

Zöhre’den 27 gündür haber alınamıyor

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Zöhre’den 27 gündür haber alınamıyor
Aksaray'da yaşayan üç çocuk annesi Zöhre Derya Taşkıran'dan tam 27 gündür haber alınamıyor. 29 yaşındaki Taşkıran'ın kız kardeşi Zehra Gül, 9 Temmuz sabahında sırra kadem basan ablasının kaçırılmış olma ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Ablası ile aynı apartmanda yaşayan ve kaybolduğu gece saatlerinde bir kadının kaçırıldığına dair sesler duyduğunu belirten Zehra Gül, SABAH aracılığıyla sesini duyurmaya çalıştı: "9 Temmuz gecesinde sokaktan sesler geldiğini fark ettim. Bir kadın ve erkeğin, başka bir kadını zorla arabaya bindirmeye çalıştığına dair sesler duydum. 'Bin şu arabaya' diye zorla arabaya bindirmeye çalışıyorlardı. Hem uyku sersemiydim, hem de dairemizin penceresi başka bir sokağa baktığı için olayı tam göremedim. Birkaç saat sonra da eniştem aradı. 'Zöhre evde değil' dedi. O zaman ablamın kaçırılmış olacağını düşünmeye başladım. Polise haber verdik. Olay yerini gören birçok kamera vardı. Kameraların görüş açıları değiştirilmiş. Ablam organize şekilde kaçırılmış olabilir. Olay günü telefon görüşmesi de yapmamış. Ablamın ölüm haberini almak istemiyorum. Üç çocuğunun da yaşı küçük. Her gün ağlıyorlar 'annemizi istiyoruz' diye. Tertemiz bir insandı. Lütfen onu gören, duyan olursa polise haber versin." -

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Zöhre’den 27 gündür haber alınamıyor
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