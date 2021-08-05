Zöhre’den 27 gündür haber alınamıyor

Aksaray
'da
yaşayan üç çocuk
annesi Zöhre Derya
Taşkıran'dan tam
27 gündür haber alınamıyor.
29 yaşındaki
Taşkıran'ın kız kardeşi Zehra Gül
, 9 Temmuz
sabahında sırra kadem basan
ablasının kaçırılmış olma
ihtimali üzerinde durduklarını
söyledi. Ablası ile aynı
apartmanda yaşayan ve kaybolduğu
gece saatlerinde bir
kadının kaçırıldığına dair sesler
duyduğunu belirten Zehra
Gül, SABAH
aracılığıyla sesini
duyurmaya çalıştı:
"9 Temmuz gecesinde
sokaktan sesler geldiğini fark
ettim. Bir kadın ve erkeğin,
başka bir kadını zorla arabaya
bindirmeye çalıştığına dair
sesler duydum. 'Bin şu arabaya'
diye zorla arabaya
bindirmeye çalışıyorlardı.
Hem uyku sersemiydim,
hem de dairemizin
penceresi başka
bir sokağa baktığı için olayı tam
göremedim. Birkaç saat sonra
da eniştem aradı. 'Zöhre evde
değil' dedi. O zaman ablamın
kaçırılmış olacağını düşünmeye
başladım. Polise haber verdik.
Olay yerini gören birçok kamera
vardı. Kameraların görüş açıları
değiştirilmiş. Ablam organize
şekilde kaçırılmış olabilir. Olay
günü telefon görüşmesi de yapmamış.
Ablamın ölüm haberini
almak istemiyorum. Üç çocuğunun
da yaşı küçük. Her gün ağlıyorlar
'annemizi istiyoruz' diye.
Tertemiz bir insandı. Lütfen onu
gören, duyan olursa polise haber
versin." -