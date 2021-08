3 büyükşehirde vakalar arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 24-30 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Kovid- 19 vaka sayılarını açıkladı. Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul Ankara ve İzmir'de arttı.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor" değerlendirmesinde bulundu.Son bir haftada vaka sayısının en çok Siirt Batman ve Bitlis'te arttığı bilgisini paylaşan Koca, "Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkileniyor demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun" ifadesini kullandı.Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168.82, Ankara'da 165.20, İzmir'de 43.30 oldu.Bakanlığın 17-23 Temmuz verilerine göre 100 binde görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 88.19, Ankara'da 69.13, İzmir'de 33.43'tü.Siirt bu hafta 100 binde 1139.94 vaka ile ilk sırada yer aldı. Bu ildeki 100 binde Kovid-19 vaka sayısı bir önceki hafta 748.39 olarak kayıtlara geçmişti.Koronavirüsle mücadele sürecinde vaka sayıları yeniden 25 binleri geçerken, uzmanlar pozitif vakalarda aşısızların oranının yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Hastaneye gelen ayaktan hastalarda pozitif test sayısının iki katına çıktığını söyleyen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, "Yüzde 3 olan pozitif hasta oranlarımız yüzde 6-7'lere dayandı. Hastaneye yatış oranlarında da yüzde 60-70'lik bir artış söz konusu. Şu an yaşadığımız minik de olsa bir dalga ve ben buna 'Aşısızların dalgası' diyorum. Hastaneye yatışlarda aşısızların oranı yüzde 90-95 arasında" dedi.SABAHİstanbul Okan Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, salgının ekonomiye etkisini, eğitimde salgın dönemini, üniversite, hastane ve turizm yatırımlarındaki son durumu üniversite kampüsünde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle paylaştı. Üniversitede bugün 20 bin öğrencinin eğitim gördüğünü, bugüne kadar 33 bin öğrenciyi iş hayatına uğurladıklarını ifade eden Bekir Okan, yeni eğitim öğretim döneminde toplumsal sorumluluk adına öğrencileri aşı olmaya ikna edecek kampanyalar yapacaklarını söyledi.SABAH