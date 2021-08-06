Adana’da film gibi soygun: Şeytana uyduk!

'ŞEYTANA UYDUK' SAVUNMASI



Feda U. ile Hatice Y., evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Feda U.'nun kız kardeşi Ahu U. ise adresinde bulunamadı. Şüphelilerin, aralarında bölüştükleri paranın bir kısmıyla kredi kartı borçlarını ödedikleri, diğer kısmını da harcadıkları belirlendi. Emniyete götürülen şüphelilerden Feda U., ifadesinde, "Bir anda şeytana uyup, hırsızlık planı yaptık. Daha sonra para ve altınları çalıp, kendi aramızda bölüştük" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Feda U. ile Hatice Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahu U.'yu yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.