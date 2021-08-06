Alevler sadece evini değil hatıraları da yaktı

"ADETA BOMBA DÜŞTÜ"

Kozan'da 28 Temmuz 19.45'te başlayan ve 72 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 10 bin dönüm ormanlık alan zarar gördü, 53 ev de kullanılamaz hale geldi. Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki bu evlerden birinin sahibi olan ve gündelik işlerde çalışarak geçimini sağlayan 53 yaşındaki Hüseyin ile 46 yaşındaki Döndü Sağlam çifti, bahçelerine AFAD tarafından kurulan çadırda yaşamlarını sürdürüyor. Evleriyle birlikte tüm geçmişlerinin yandığını belirten Hüseyin Sağlam, "Ne motorlu testerem ne de eşimin çeyizinde getirdiği dikiş makinesi kaldı. Ev sanki bomba düşmüş gibi harap oldu. Evdeki tüm eşyalarımızla birlikte tüm geçmişimiz yok oldu. Bu evi bir daha onarma ve eşya alma şansım yok. Bahçede kurulan AFAD çadırında yaşıyoruz" diye konuştu.