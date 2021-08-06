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Giriş Tarihi: 6.8.2021 18:05 Son Güncelleme: 6.8.2021 18:21

Ankara'da vahşet! Evin bahçesinde hayatını kaybetmiş 10 köpek bulundu

DHA
Ankara’da vahşet! Evin bahçesinde hayatını kaybetmiş 10 köpek bulundu

Ankara'da bulunan bir mahallede kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, kokuların yoğunlaştığı 3 katlı binanın bahçesine arama yaptı. Bahçe duvarının gibi ekiplerce kazılırken, çöp torbaları içinde gömülmüş 10 ölü köpek bulundu. Öte yandan evde ikamet eden Meral T.'nin 7 yavru köpeğe de uygunsuz koşullar içinde baktığı tespit edildi. Yavru köpekler koruma altına alınırken, bir mahalles sakini, "Köpeklere vuruyordu, köpeklerden çığlık sesi geliyordu. Duyarak şahit oldum. Biz koku alıyorduk; ama köpekleri öldürdüğüne dair hiçbir şey hissetmemiştik" dedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Ön Cebeci Mahallesi, Samur Sokak'ta oturanlar, Çankaya Belediyesi ile polise sokakta kötü bir kokunun olduğu yönünde ihbarda bulundu. Ekiplerin yaptığı araştırmada kokunun yoğunlaştığı Meral T.'nin oturduğu 3 katlı binanın bahçesinde arama yapıldı.

KAZIDA 10 ÖLÜ KÖPEK BULUNDU

Bahçe duvarının dibinde yapılan kazıda çöp torbaları içinde gömülmüş 10 ölü köpek bulundu. Komşuları, Meral T. hakkında geçen yıl da sokak köpeklerini öldürüp gömdüğü suçlamasıyla işlem yapıldığını söyledi.

7 YAVRU KÖPEĞİN KAFESLERDE TUTULDUĞU GÖRÜLDÜ

Bunun üzerine Meral T.'nin evinde yapılan aramada 7 yavru köpeğin kafeslerin içinde uygunsuz koşullarda tutulduğu görüldü. Evde çok miktarda çöp de bulundu. Köpeklere el konuldu. Köpekleri bakımsız bıraktığı ve eziyet ederek öldürdüğü iddia edilen Meral T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Ölü köpeklerden incelenmek üzere numune alındı.

"KÖPEKLERİN ÇIĞLIK SESİ GELİYORDU"

Binada oturan Fatoş Dalmaz (26), komşusu Meral T.'nin evinden sürekli köpek sesleri geldiğini belirterek, "Köpeklere vuruyordu, köpeklerden çığlık sesi geliyordu. Duyarak şahit oldum. Biz koku alıyorduk; ama köpekleri öldürdüğüne dair hiçbir şey hissetmemiştik. Koku üzerine ihbar gidiyor. İhbar üzerine de gelip baktılar. 10 köpek ölü bulundu. Kendisi evde yoktu. Evine girildiğinde ise 7 köpek dolapların içerisine kitlenmiş şekilde çıkarıldı. Hiçbir şekilde diyaloğumuz yoktu. Sadece ben üstte oturduğum için bahçeye baktığımda insanlara sataştığını görüyordum. Battaniyeler seriliyordu. 'Neden serili' diye merak ediyordum. Acaba köpeklerin altına serdiği battaniye mi diye düşündük. Şu an anladım ki o battaniyeleri seriyor; köpekleri döverken kimse görmesin diye. O alanı kapatıp öldürdüğü köpekleri gömüyor. Barınaklardan köpekleri çaldığını duydum. Buraya getiriyor. O kadın bırakılırsa bu devam edecek" dedi.

"KÖPEKLERİ DÖVÜYORDU"

Hamdi Mert (53) ise, "Köpekleri dövüyordu. Kendisini birkaç kez ikaz ettim. Geçen sene şikayette bulunduk. Yine resmî kurumdan geldiler, köpekleri götürdüler. Bu sene yine aynı oldu. Yetkililerden bir çare bulunmasını istiyorum. Mahalleden imza toplayacağız. Komşular hepsi şikayetçi. Pis kokudan geçilmiyor. Kaç kez 'ben gideceğim dedi', gitmedi. 1,5 yıldır gitmiyor. Psikolojik sorunları var galiba. Binaya girdiğinizde hayvan pisliği ve hayvan leşi kokusu var. Mahallece rahatsızız. Gereğinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"EVİMİ İZİNSİZ İŞGAL ETMİŞ"

Ev sahibi Mehmet Çetin (76) ise Bursa'da oturduğunu ve Meral T.'nin izinsiz şekilde evi işgal ettiğini iddia ederek, "Evimi kontrol etmeye pandemi nedeniyle 1,5 senedir gelemedim. Kısıtlamalar kalkınca evimi kontrole geldim. Meral T. eşyalarını benim evime taşımış. Köpekleri benim evimde. Kendisine 'sen ne yapıyorsun' dediğimde 'boştu kalırım' şeklinde cevaplar verdi. Alttan alarak boşaltmasını söyledim. O da dün için evi boşaltacağını söylemişti. Dün sabah geldiğimde ev boşalmamış. Meral T. ve oğlu benim evimde hala ikamet ediyordu. Polise şikayet ettim" ifadelerini kullandı.

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Ankara'da vahşet! Evin bahçesinde hayatını kaybetmiş 10 köpek bulundu
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