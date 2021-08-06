Anrea’nın kardeşleri DNA verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan yangında Kalemlar Mahallesi'nde hasar gören evin yakınında cansız bedenleri bulunan Fahri Yiğitokur (66) ile Alman vatandaşı eşi Andrea Hartmann Yiğitokur (63) çiftinin cenazeleri için Almanya'dan gelen yakınları DNA örneği verdi. Olay günü yangından kurtulmaya başaran çiftin köpeklerini kurtarmak için alevlerin arasına girip hayatlarını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Kalemler Mahallesi'nde Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur'un ağır hasar gören evlerinin yakınında cansız bedenlerine 5'inci gün ulaşıldı.
500 METRE UZAKTA BULUNDU
Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur çiftinin, evden 500 metre uzaklıkta toprak yoldan köyün su deposuna kaçmak isterken burada yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Çiftin cenazeleri, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracına alınarak Antalya Adli Tıp Kurmu morguna konuldu.
KÖPEKLERİNİ KURTARMAK İSTERKEN CAN VERDİLER
çiftin arkadaşları Zakir Çoban ve Bülent Kartal arkadaşlarının yangından korkarak kaçan köpeklerini bulmak için yangının devam ettiği ormana girdiğini ve bu nedenle hayatlarını kaybettiklerini söylemişti. Çiftin çok hayvan-sever olduğunu söyleyen Bülent Kartal, "Kendileri yangın sırasında köpeklerini düşündü. Köpeklerini bulup getirmek için yangına girdiler. Köpekleri kurtaralım derken vefat ettiler. 4 gündür arıyorduk, 5'inci bulundu cenazeler. Evinden 500 metre ileride bulundu cenazeler. Köpekleri, canlıları, hayvanları düşünüyorlardı. Onlar için öldüler. Hayvanlara çok düşkünlerdi. Köpekleri eve döndü, kendileri dönemedi. Köpekler yaşıyor, evde bunları bekliyor. Bilmiyor ki köpekler. Hayvanlarını düşündükleri için o ormana, yangına girdiler. Köpekler korktu kaçtı diye, onlara bir şey olmasın diye onların peşine gittiler. AKUT buldu" dedi.
KÖPEKLERİ EVİN ÖNÜNDEN AYRILMADI
Çiftin Tobias isimli köpeklerinin ise evin önünden ayrılmadığı, patilerinde ise yanık izleri olduğu öğrenildi. Köpeği, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği'nden Ece Kocaoğlu ve Ceyhun Güven'in teslim alarak, veteriner kliniğinde tedavi ettireceği, sonrasında derneğin İstanbul'daki çiftliğine götüreceği kaydedildi.
FİLM GİBİ BİR AŞK HİKAYESİ
Almanya'da doğan Fahri Yiğitokur ve Andrea Hartmann Yiğitokur'un, aynı okula gittikleri sırada tanışıp arkadaşlıklarının başladığı, daha sonra evlendikleri öğrenildi. Yaklaşık 15 yıl önce Türkiye'ye gelen ve Manavgat'ın Side Mahallesi'ne yerleşen çiftin, 5 yıl Side'de yaşadıktan sonra Kalemler Mahallesi'ndeki müstakil eve yerleştikleri belirtildi. Hem Side hem de Kalemler bölgesinde çok sevilen Yiğitokur çiftinin, çocuklarının olmadığı için okuyan kız öğrencilere düzenli olarak yardım ettiği ortaya çıktı. Yiğitokur çiftinin yangının başladığı 28 Temmuz günü, alevlerin oturdukları eve yaklaştığı sırada panikle dışarı çıktıkları ve kaçmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Evin önünde biri ATV tipi 2 motosikleti bırakan çiftin, araçlarıyla bölgeden uzaklaşmak istediği, bir süre sonra araçlarını bırakıp yaya halde gitmeye çalıştıkları anlaşıldı.
ARKADAŞLARI BÖYLE PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU
Fahri Yiğitokur ve Andrea Hartmann'dan haber alamayan arkadaşları Renate Friese ortak sosyal medyalarından en son bu mesajı paylaşmıştı:
"Arkadaşlar! Ne yazık ki, bu büyük yangınlarda (Kalemler köy) bizim arkadaşlar Fahri (Tamer) Yiğitokur ve Andrea Hartmann, hala kayıp... Onların ev de kül oldu. Ama ikisinden hiçbir haber yok... Jandarmaya bildirdik. Her tarafında arandılar, hastane hastaneden dolaştık, yok. Çarşamba günü saat 14.00'den sonra onları gören var mı? Fahri ve Andrea?"
ALMANYA'DAN YAKINLARI GELDİ
Türk vatandaşı Fahri ile Alman eşi Andrea Yiğitokur'un cenazeleri için, Alman kadının kardeşi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Sabah saatlerinde kurum yetkilileri ile görüşen acılı kardeş, cesedin Andrea Yiğitokur'a ait olup olmadığının tam tespiti için DNA örneği verdi. DNA sonuçlarının ardından, çiftin Manavgat'ta yan yana defnedileceği kaydedildi.