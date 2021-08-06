Anrea’nın kardeşleri DNA verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan yangında Kalemlar Mahallesi'nde hasar gören evin yakınında cansız bedenleri bulunan Fahri Yiğitokur (66) ile Alman vatandaşı eşi Andrea Hartmann Yiğitokur (63) çiftinin cenazeleri için Almanya'dan gelen yakınları DNA örneği verdi. Olay günü yangından kurtulmaya başaran çiftin köpeklerini kurtarmak için alevlerin arasına girip hayatlarını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Kalemler Mahallesi'nde Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur'un ağır hasar gören evlerinin yakınında cansız bedenlerine 5'inci gün ulaşıldı.

500 METRE UZAKTA BULUNDU

Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur çiftinin, evden 500 metre uzaklıkta toprak yoldan köyün su deposuna kaçmak isterken burada yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Çiftin cenazeleri, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracına alınarak Antalya Adli Tıp Kurmu morguna konuldu.

KÖPEKLERİNİ KURTARMAK İSTERKEN CAN VERDİLER

çiftin arkadaşları Zakir Çoban ve Bülent Kartal arkadaşlarının yangından korkarak kaçan köpeklerini bulmak için yangının devam ettiği ormana girdiğini ve bu nedenle hayatlarını kaybettiklerini söylemişti. Çiftin çok hayvan-sever olduğunu söyleyen Bülent Kartal, "Kendileri yangın sırasında köpeklerini düşündü. Köpeklerini bulup getirmek için yangına girdiler. Köpekleri kurtaralım derken vefat ettiler. 4 gündür arıyorduk, 5'inci bulundu cenazeler. Evinden 500 metre ileride bulundu cenazeler. Köpekleri, canlıları, hayvanları düşünüyorlardı. Onlar için öldüler. Hayvanlara çok düşkünlerdi. Köpekleri eve döndü, kendileri dönemedi. Köpekler yaşıyor, evde bunları bekliyor. Bilmiyor ki köpekler. Hayvanlarını düşündükleri için o ormana, yangına girdiler. Köpekler korktu kaçtı diye, onlara bir şey olmasın diye onların peşine gittiler. AKUT buldu" dedi.

KÖPEKLERİ EVİN ÖNÜNDEN AYRILMADI

Çiftin Tobias isimli köpeklerinin ise evin önünden ayrılmadığı, patilerinde ise yanık izleri olduğu öğrenildi. Köpeği, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği'nden Ece Kocaoğlu ve Ceyhun Güven'in teslim alarak, veteriner kliniğinde tedavi ettireceği, sonrasında derneğin İstanbul'daki çiftliğine götüreceği kaydedildi.