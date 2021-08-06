Artvin’de 690 sikke ele geçirildi

Artvin'in Borçka ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından 2 otomobil içerisinde yapılan aramada, farklı dönemlere ait 690 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Borçka ilçesi Çifteköprü mevkiinde yol kontrol denetimlerinde 2 otomobili durdurdu. Jandarma ekiplerince otomobillerde yapılan aramada farklı dönemlere ait 690 sikke, 2 adet insan figürlü kabartma bronz heykel, 1 adet göz yaşı şişesi ile 6,6 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili V.T., B.K. ile G.M. isimli kişiler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişi mahkemece serbest bırakıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.