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Haberler Yaşam Haberleri Aşı olmayanlar kahvehanelere giremeyecek mi? Aşısızların kahvehane ve kıraathanelere girmesi yasak mı?
Giriş Tarihi: 6.8.2021 10:28

Aşı olmayanlar kahvehanelere giremeyecek mi? Aşısızların kahvehane ve kıraathanelere girmesi yasak mı?

Aşı olmayanlar kahvehanelere giremeyecek mi? Aşısızların kahvehane ve kıraathanelere girmesi yasak mı?

Aşı olmayanlar kahvehanelere ve kıraathanelere giremeyecek mi sorusu, son açıklamaların ardından merak konusu oldu. Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, aşı olmayanların kahvehanelere girmesi yasak mı konusuna netlik kazandırdı. Ağaoğlu, tekrardan kapanmak istemediklerini belirtirken aşısızlara yönelik tavsiye kararı aldıklarını belirtti. Peki, aşı olmayanların kahvehane ve kıraathanelere girmesi yasak mı? Detaylar haberimizde.

Aşı olmayanlar kahvehaneye girmesi yasak mı? Aşı randevusuna ve aşılamaya gidilmemesi kahveci esnafını da harekete geçirdi. Kahvehane, kıraathane ve kafeler için federasyon yaptırım kararı aldı. Bilindiği üzere, Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu 2. Doz aşısını olmayanların kahvehanelere alınmayacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Peki, aşı olmayanlar kahvehanelere ve kıraathanelere giremeyecek mi? İşte, son gelişmeler

AŞISIZLARIN KAHVEHANEYE GİRMESİ YASAK MI?

Murat Ağaoğlu "Bizim kararı uygulamak için bir yetkimiz yasal olarak yok. Bu bir tavsiyedir biz tekrar kapanmak istemiyoruz. Biz diyoruz ki işyerlerimizde E-Devlet'ten bakarak ikinci doz aşısını olanları alırsak, maske mesafe temizliğin dışında iş yerlerine giren arkadaşlarımızın aşısını kontrol edersek bu hastalık yayılmaz. Yine de aşısını olmadan gelenler olabilir, ben girebilirim diyebilir. İş yeri sahiplerimiz 20 Ağustos'tan itibaren müşterilere tavsiyede bulunursak ' E- Nabız'dan bakacağız, aşısını olmayanları kahveye almayacağız' gibi bir baskımız olursa en azından hastalığın yayılmasına etkimiz olur" diye konuştu.

"YANIMA AŞI OLMAYANI OTURTMAM, BENDEN UZAK DUR DERİM"

Çift doz aşısını olan ve kıraathanede vakit geçiren Sedat Batıefe "Bu karar insanların sağlığını korumak için çok ideal bir karar. Başka türlü koruma şansımız yok. Benim ailem diyabet hastası iki doz aşı oldu, hiçbir sıkıntı yaşamadı. Aşı olmayanları bilmiyoruz o yüzden bir tedirginlik var. Yanıma aşı olmayan bir kişi otursa, oturtmam 'Benden uzak kal derim' dedi.

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Aşı olmayanlar kahvehanelere giremeyecek mi? Aşısızların kahvehane ve kıraathanelere girmesi yasak mı?
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