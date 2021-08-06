Aşı olmayanlar kahvehanelere giremeyecek mi? Aşısızların kahvehane ve kıraathanelere girmesi yasak mı?

AŞISIZLARIN KAHVEHANEYE GİRMESİ YASAK MI?

Murat Ağaoğlu "Bizim kararı uygulamak için bir yetkimiz yasal olarak yok. Bu bir tavsiyedir biz tekrar kapanmak istemiyoruz. Biz diyoruz ki işyerlerimizde E-Devlet'ten bakarak ikinci doz aşısını olanları alırsak, maske mesafe temizliğin dışında iş yerlerine giren arkadaşlarımızın aşısını kontrol edersek bu hastalık yayılmaz. Yine de aşısını olmadan gelenler olabilir, ben girebilirim diyebilir. İş yeri sahiplerimiz 20 Ağustos'tan itibaren müşterilere tavsiyede bulunursak ' E- Nabız'dan bakacağız, aşısını olmayanları kahveye almayacağız' gibi bir baskımız olursa en azından hastalığın yayılmasına etkimiz olur" diye konuştu.