Av sezonu ne zaman başlayacak? 2021 Av sezonu açılış ve kapanış tarihleri belli oldu!

Av sezonu ne zaman başlıyor sorusu, Merkez Av Komisyonu (MAK) Toplantısı sonrasında merak konusu oldu. Bu yılki av sezonuna ilişkin kararlar Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yapılan Merkez Av Komisyonu (MAK) Toplantısı'nda alındı. Av sezonu ile ilgili alınan kararlar, kamuoyu ile paylaşıldı. Böylelikle, 2021-2022 av sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Peki, av sezonu ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte, av sezonu açılış ve kapanış tarihleri 2021
Bakan Yardımcısı Fatih Metin Başkanlığı'nda gerçekleşen Merkez Av Komisyonu (MAK) Toplantısına, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı temsilen iki, DKMP Genel Müdürlüğü'nden üç, Orman Genel Müdürlüğü'nü temsilen bir, Jandarma Genel Komutanlığı'nı temsilen bir, orman ve biyoloji bölümlerini temsilen birer bilim adamı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nü temsilen bir, coğrafi bölgelerden seçilen dokuz avcı üye ve doğa korumayla ilgili gönüllü 4 sivil toplum temsilcisi katıldı.
Yapılan toplantı sonuncunda çıkan kararla 2021 av sezonu, 15 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Kasım tarihinde son bulacak.
Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil günlerinde avlanma serbest olacak. Karabük-Eskipazar ilinde üveyik ve bıldırcın avları Ağustos ayının 15'inde başlayacak ve Kasım ayının 15'ine kadar devam edecek. Elbistan'da ise 21 Ağustos tarihinde başlayacak.