Bahçelievler’de atık kâğıt toplayıcısı kaçak göçmenlere gece yarısı operasyonu

Zeytinburnu'nda askeri kıyafetle dolaşan kaçak göçmenlerin yakalanmasının ardından bir operasyon da Bahçelievler'de yapıldı. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler Belediyesi ekipleri, yasadışı yollarla Türkiye'ye giren ve geldikleri İstanbul Bahçelievler'de atık kağıt toplayıcılığı yapan başta Afgan olmak üzere Pakistan ve Bangladeşli kaçak göçmenlere karşı gece yarısı harekete geçti.





ÇOK SAYIDA KAÇAK GÖÇMEN

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 75'inci Yıl Polis Merkezi ve Kocasinan Polis Merkezi Amirliği'nde toplanan yüzlerce ekip, daha önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri çevre emniyeti alırken Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, atık kağıt toplayıcılarının adreslerine girdi. Kaçak olduğu belirlenen çok sayıda kişi, gözaltına alınarak otobüslere bindirildi. Adreslerde bulunan atık kağıt toplamada kullanılan "çekçek" diye tabir edilen aramalara belediye ekipleri el koydu.





İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SINIRDIŞI EDİLECEKLER

Gözaltına alınarak otobüslere bindirilen kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Türkiye'ye kaçak giren göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.