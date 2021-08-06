Bekçi alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? EGM ve PA 2021 Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

EGM ve PA duyurularını yakından takip edenler bekçi alımı başvuruları ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Son olarak 10 bin Jandarma bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Belli bir bölgenin ya da belli bir alanın güvenliğini sağlamak için çalışacak olan adaylar başvuru şartları ve tarihlerini araştırmaya koyuldu. Konuyla ilgili gelecek olan açıklama için gözler PA ve EGM duyurular ekranına çevrildi. Peki Bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı? 2021 Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte son bilgiler…
Ağustos ayının ilk haftasında bekçi alımı başvurusu yapmak isteyenler tüm gelişmelerden haberdar olmak istiyor. EGM tarafından geçtiğimiz aylarda 2021 yılı içinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyuruldu ancak hangi illerde olacağına ilişkin bir ayrıntı verilmedi. Halkın can ve mal güvenliğini tahsis etmek üzere görevlendirilen bekçilerin özellikle büyükşehirlerde sayılarının artırılması planlanıyor…
Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Koronavirüs salgını sebebiyle emniyet, sağlık personellerine ihtiyaç arttı. Alımlara ilişkin duyurular Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor.
2021 yılı için henüz bekçi alımı başvuru şartları belirlenmedi ancak geçtiğimiz dönemdeki şartlar şu şekildeydi:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
31 yaşından gün almamış olmak
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.