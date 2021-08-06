Bolu’da yabancılara 10 kat zamlı su mecliste oylanamadı

KOMİSYONDAN KARAR ÇIKMADI

Bolu Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısının ikinci bileşimi halka açık şekilde Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda yabancılara 10 kat zamlı su önerisiyle ilgili söz alan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Hüseyin Ekrem Serin söz aldı. Serin, "Konuyu Plan ve Bütçe Komisyonu arkadaşlarımızla görüştük. Şöyle bir kanıya vardık. Su abone kayıtlarında bulunan bilgilerde yeterli bilgiye sahip değiliz. Uyruklarla ilgili herhangi bir bilgi söz konusu değil. İl Göç İdaresi'ne herhangi bir yazı yazılması kanısındayız. Kaç tane dijital, kaç tane mekanik su sayacı kullanan var, kaç tane abone var bunları bilmek durumunda değiliz. Ayrıca kanun ve mevzuatlara uygun olması düşüncesindeyiz. Daire müdürü ve başkan yardımcısı arkadaşımızın da bize bu kısa süre içerisinde ulaştıramayacağı için sağlıklı bir bilgiye sahip olamayacağımız düşünerek herhangi bir karar almadık. Bunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi üzerine görüş birliğine vardık" dedi.