Bu çamları 40 yıl önce diktik! "Yangın oradaysa biz buradayız"

Komşuları da tarla sulama motorlarıyla yangın gelebilecek tarlaları ıslatırken, bahçelerdeki ağaçlar kesilerek alev almasının önüne geçildi. İtfaiye araçları ve helikopterler rüzgarla birlikte yükselen alevleri kontrol altına almak için uğraşırken, iş makinesi getirilerek setler oluşturuldu. Köydeki yangın iki saat içinde kontrol altına alındı. Yangın sırasında mücadelesi ve cesaretine tanıklık ettiğimiz İbrahim Kaçar yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

BU ÇAMLARI 40 YIL ÖNCE DİKTİK

Yangın başladıktan sonra köylerine geleceğini düşünmediklerini belirten İbrahim Kaçar, "Yangın Kalemler'den başladı oradan Manavgat'a doğru gider diye düşündük. Bu yangın Manavgat'a gitti tekrar geri geldi. Yangının ikinci günü biz yangını köylüler birlikte mücadele ederken söndürdük.





Eskiden burada hiçbir iş imkanı yoktu. Ancak orman idaresinde çalışırdın. O zamanlar tüm köylüler ağaç diker, orman bakımı yapardı. Bu köyün çevresindeki tüm çamları biz diktik. 1982'den bu yana çevredeki çam ağaçlarının çoğunu bizzat diktim. Şimdi yandı bitti. Tekrar eksek 40 yılda bu hale getiremeyiz" diye konuştu. İbrahim Kaçar şunları söyledi;

"Eskiden yangın ufak olurdu. Yanardı üç beş gün içinde söndürülürdü. Yangın olursa elimizde ne varsa karşı koyuyoruz. Korksak ne yapacağız. Ecel gelmişse ötesi var mı? O gün hanım ağlarken, 'kaderde ne varsa onu yaşayacağız' dedim. Traktörle, pet şişeyle, elimizde ne varsa yangına girdik. Yine olsa yine yaparız. Biz burada aciz filan değiliz.





Biz burada evimizi, tarlamızı toprağımızı ormanımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Neden aciz olacağız ki? Bizim alt mahallemizin insanları 7 gündür dağlarda durmaksızın yangın söndürüyorlar. Eğer köylü olmasaydı buradaki yangında da çok büyük hasar olurdu. Yanmış ağaçların yerine yine ağaç dikeceğiz. 2 yaşındaki Fırat Kaçar'ı da yetiştiriyoruz. Köyde ne yapılır nasıl hepsini ona da öğretiyoruz"