Bu not Manavgat’ta bulundu: Siz Türk milleti ile başa çıkamazsınız!

"Ormandan bir dal kesenin başını keserim

Diye ferman çıkarmış Fatih Sultan Mehmet Han.

Orman yakan kimseyi acımadan asarım

Diye ferman çıkarmış Fatih Sultan Mehmet Han.

Orman dünyada yabani hayvanların evi

Ormanı korumak bizlerin asli görevi

Diye ferman çıkarmış Fatih Sultan Mehmet Han.

Tellal ile meydanda söyletiyorum duyun

Çıkarmış olduğum yasaya mutlaka uyun

Ağacı sevmeliyiz ormanları koruyun

Diye ferman çıkarmış Fatih Sultan Mehmet Han.

Orman olan yerde yağışlarla olur bolluk

Ormansız vatan memlekette olan kellik

Ormanlar Allah'ın bize verdiği güzellik

Diye ferman çıkarmış Fatih Sultan Mehmet Han.

Yusuf ağaca zarar vereni bulmalısın

Ormanı kesenin üstesinden gelmelisin

Ormansız yurt yurt değildir bunu bilmelisin

Diye ferman çıkarmış Fatih Sultan Mehmet Han."