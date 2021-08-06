Ege ve Akdeniz başta olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınları günlerdir devam ediyor. Karadan ve havadan yapılan tüm müdahalelere rağmen, engebeli arazide gerçekleşen yangınlar rüzgarın da şiddetiyle söndürülemiyor. Yangının sönmesi için rüzgarın azalması ve yağış başlaması beklenirken, vatandaşlar bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak diye merak ediyor. Yangın bölgesinde yağmur yağacak mı, ne zaman yağacak diye araştırma yapan pek çok kişi Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) uyarılarını takip ediyor. İşte 6 Ağustos Muğla, Antalya, Akdeniz, Adana, İstanbul hava durumu.
HAFTA SONU HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, eyyam-ı bahur sıcaklarının Türkiye'yi hafta sonu terk etmesi ve hafta sonu sıcaklıkların 4-5 derece düşmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle İstanbul'da yarın etkisini gösterecek olan kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa ve dolu ihtimaline karşı tedbirli olmaları yönünde halkı uyarıyor.
YAĞMUR YAĞACAK MI?
Trakya'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının hissedilir derecede azalması bekleniyor.
YANGIN BÖLGESİNDE YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, orman yangınlarından büyük ölçüde etkilenen Antalya, Adana, Isparta ve çevresinde 7 Ağustos Cumartesi günü bölgesel yağış bekleniyor. Öte yandan Muğla ve çevresinde nem seviyesinin yükseldiği, önümüzdeki günlerde bölgede yağmur beklentisi olduğu kaydedildi.
BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?
ÇANAKKALE 28°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 23°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 25°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 23°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 29°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Kıyılarının az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 30°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 17°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 19°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 26°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 38°C
Parçalı bulutlu
RİZE 24°C, 31°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 25°C, 30°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 24°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 15°C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 13°C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 28°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık