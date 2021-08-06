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Giriş Tarihi: 6.8.2021 15:09

Burdur'da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İHA
Burdur’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Burdur’un Tefenni ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerliyor.

Burdur'un Tefenni ilçesi Yuvalak köyü mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken bölgede bulunan mermer ocaklarından iş makineleri ve su tankerleri de yangına müdahale etmek için yola çıktı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELİRLENEMEDİ

İtfaiye ekipleri, arozözler ve vatandaşlar yangın bölgesine ulaşmaya çalışırken bir helikopter de yangına havadan müdahale ediyor. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangının çıkış nedeni belirlenemezken ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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Burdur'da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
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