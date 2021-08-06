Bursa’da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Sürücü Celal Ak'ın tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, yaralı Halil Osman Ak'ın Karacabey Devlet Hastanesi'nde, diğer yaralılar İbrahim Ak ve Medine Ak'ın ise Uludağ Tıp Fakültesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.